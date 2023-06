Colti in flagrante mentre rubano marmitte: bloccati e arrestati

Per una coppia di ladri, l'ennesimo furto di una marmitta non è finito nel migliore dei modi, fortunatamente. Siamo nell'Appio Latino, quando ad un certo punti i residenti si sono resi conto di alcuni rumori strani nel quartiere. Chiamati i carabinieri, hanno trovato, in via Caulonia, una donna – 33 anni - e un giovane di 21, indaffarati a smontare una marmitta di un'auto parcheggiata.