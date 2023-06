F1, Verstappen punge Perez: “Se non ci fossi io, in Red Bull…”

ROMA - Il Mondiale di Formula 1 2023 procede in maniera spedita, con il campione in carica Max Verstappen che continua a dominare incontrastato . Neanche il suo compagno di squadra Sergio Perez sembra essere in grado di tenere aperto un campionato che, ad un terzo della stagione, appare già chiuso. Il messicano, dopo un ottimo inizio di stagione, ha subito un brusco calo di rendimento che lo ha portato ad abbandonare ogni possibile sogno di giocarsi il titolo con l'olandese.

Verstappen: "Concentrato su di me"

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, nel corso di una recente intervista riportata da Marca al termine del Gran Premio del Canada 2023, ha ulteriormente sottolineato il gap tra lui ed il suo compagno di box Sergio Perez, reduce da tre deludenti prestazioni: "Se non ci fossi stato io, le cose sarebbero molto diverse per la Red Bull. Non sarei felice di non arrivare in Q3 tre volte di fila. Io non sono preoccupato. Sono piuttosto impegnato dalla mia parte del box. Faccio attenzione a questo".