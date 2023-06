Nissan Qashqai e-Power 90° Anniversario, crossover per pochi

Nissan lancia un nuovo allestimento per Qashqai ePOWER: si tratta di 90° Anniversario, variante esclusiva e in edizione limitata ideata per celebrare il 90° compleanno del marchio, fondato nel 1933 a Yokohama. Il nuovo crossover è proposto in soli 900 esemplari per il mercato italiano. Questa inedita variate di Qashqai su base N-Connecta si distingue per una serie di caratteristiche, come dettagli di colore nero (tra cui tetto a contrasto e cerchi a cinque razze) su tinte carrozzeria Ceramic Grey, Pearl White e Black Metallic (su quest’ultima il tetto è di color grigio).

Qashqai e-POWER 90° Anniversario, che fascino La Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario è l'ultimo capitolo nel costante impegno di Nissan per l'innovazione e la qualità. Questa edizione limitata combina design sofisticato e tecnologia ai vertici, garantendo un'esperienza di guida di alto livello. I dettagli neri, insieme a tre colorazioni di carrozzeria distintive, creano un'estetica unica: elementi come cerchi in nero lucido da 18 pollici a cinque razze e battitacco con scritta Qashqai illuminata, oltre al tetto panoramico dotato di barre longitudinali, aggiungono eleganza ed esclusività. Inoltre, è disponibile un pacchetto opzionale dedicato alla tecnologia di bordo che comprende Head Up Display da 10,8 pollici, pacchetto Adas avanzato ProPilot Assist (che lavora in sinergia con il navigatore satellitare) e piastra di ricarica wireless per smartphone. Le prime unità saranno disponibili presso le concessionarie italiane a partire da settembre, mentre i prezzi saranno annunciati a breve.

Con e-Power l'elettrica è senza spina Vero punto di forza del crossover risiede nella tecnologia e-Power, rivoluzionario brevetto Nissan che offre il miglior compromesso tra prestazioni, autonomia ed emissioni di CO2. Ma come funziona? Un propulsore elettrico da 190 CV muove le ruote della vettura, mentre un motore a benzina da 1,5 litri e 158 CV genera energia. La marcia avviene esclusivamente tramite elettromotore, con l’endotermico che ha il solo compito di ricaricare la batteria, da circa 2 kWh. Non è necessario, quindi, collegarsi alla rete elettrica per la ricarica: basta riempire il serbatoio di benzina per godere di un'autonomia a zero emissioni che può addirittura superare i 1.000 chilometri.

