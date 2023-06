Fiat 600, il Suv elettrico in anteprima alle Cinque Terre

Fiat 600 , il nuovo Suv elettrico della Casa torinese, è pronto a debuttare sul mercato, anche se nel frattempo appassionati e addetti ai lavori l'hanno potuto osservare recentemente alle Cinque Terre. Un gustoso antipasto, prima di scoprirla ufficialmente il prossimo 4 luglio , giorno e mese ricorrenti nei debutti di modelli cruciali per Fiat (qui trovi i modelli sul mercato dell'usato) , perché già simbolicamente nascita nel 1957 della "Nuova 500" e del rilancio nel 2007 della moderna 500, sembrerebbe essere quella da segnare in calendario.

Il suv urbano, nella versione elettrica, torna a mostrarsi con le immagini delle riprese effettuate a Lerici , "in volo" per realizzare la clip che introduce alla presentazione e sottolinea il "nuovissimo mondo colorato Fiat".

In coda ci sarà spazio per un cenno di italianità sotto forma di tricolore ad accompagnare la scritta 600, ben in vista al centro del paraurti, sotto la soglia di carico del portellone.

Elettrica ma non solo?

Se Fiat 600e - che verrà prodotta in Polonia, sulla linea che già assembla Jeep Avenger - avrà la motorizzazione elettrica da 156 cavalli e batteria da 54 kWh, per le alternative turbo benzina sarà la via del motore 1.2 litri quella percorsa. Molteplici le opzioni possibili, con il mild hybrid abbinabile al livello di potenza 100 o 136 cavalli, in entrambi i casi con trasmissione doppia frizione recentemente introdotta su numerosi modelli del Gruppo Stellantis.