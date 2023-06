Il caso Neymar sconvolge la Formula 1: FIA furiosa, cambia il regolamento!

Formula 1, scoppia ufficialmente il “caso Neymar”

A ribadire la richiesta è stato niente meno che il numero uno della Federazione, Mohammed Ben Sulayem, nel corso dell'ultimo Consiglio Mondiale del Motorsport: “Dobbiamo imparare dall’incidente avvenuto nel Gran Premio di Spagna – ha detto Ben Sulayem - alla Fia è stato assicurato da Stefano Domenicali che si stanno adottando misure per far sì che l'incidente non si ripeta. Ci sono troppe persone in griglia in alcuni eventi. Non ho dubbi che gli organizzatori si atterranno ai requisiti Fia in materia di sicurezza, dato che è nostro dovere garantire un ambiente sicuro per tutti e la sicurezza negli sport automobilistici è la nostra priorità assoluta”.