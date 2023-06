Brutto ritorno per un 82enne: rubati gioielli e auto di lusso mentre è in vacanza

Un 82 milanese , tornato dalle vacanze, è stato accolto con una brutta sorpresa: quattro ladri lo hanno completamente derubato in sua assenza. Ad essere stati presi sono i gioielli che aveva nell'appartamento più un' auto di lusso, un'Audi RS 6. Un rientro decisamente spiacevole, per l'anziano signore.

Il ritorno a casa

Gli uomini hanno un'età compresa fra i 33 e i 56 anni, e sono stati accusati di furto in abitazione aggravato in concorso. Secondo quanto riporta la Squadra Mobile in un comunicato, l'anziano dopo una breve vacanza, ha trovato la casa, situata in zona Porta Romano, a soqquadro. A quanto pare uno degli uomini del gruppo, che lavorava per il l'uomo, è riuscito a trovare un modo per sottrargli le chiavi e permettere ai suoi compagni di entrare. Adesso sono stati tutti arrestati.

Rubano nella sua auto mentre mangia una pizza: poliziotto li arresta