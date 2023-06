Porsche, in Puglia verranno sviluppati i nuovi software

Porsche rinsalda il suo legame (già solido) con la Puglia . Lo fa inaugurando, al Nardò Technical Center (NTC), di proprietà della Casa tedesca e gestito da Porsche Engineering, la nuova divisione focalizzata sullo sviluppo di software per veicoli intelligenti e connessi .

Il centro prove salentino cresce come come partner tecnologico per lo sviluppo integrato e il collaudo dei veicoli del futuro.

"Le tecnologie digitali ricopriranno un ruolo sempre più determinante nel futuro dell'industria automobilistica. Con la nuova divisione software, possiamo sviluppare e testare questo tipo di funzioni per i nostri clienti direttamente a Nardò - osserva Antonio Gratis, Direttore Generale di NTC - La nuova divisione si concentrerà sulle funzioni di guida altamente automatizzata, sulla comunicazione veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura e sulle soluzioni di connettività. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella continua evoluzione di NTC, da centro di collaudo unico al mondo a polo tecnologico integrato, strettamente interconnesso alle attività di sviluppo e validazione software di Porsche Engineering".

Porsche sempre più... salentina