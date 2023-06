Zity, si vola con i giovani

Dallo sbarco in Italia nel mese di giugno 2022, il car sharing 100% elettrico di Zity by Mobilize si è diffuso rapidamente grazie alla crescita esponenziale dei suoi utenti. E oggi conta una flotta di 1.875 auto tra Madrid, Parigi, Lione e Milano . In Italia, invece, Zity ha totalizzato 1.300 noleggi giornalieri (picco di 2.900) , con circa 500.000 noleggi effettuati su una flotta di 450 veicoli elettrici, con gli utenti saliti a 70.000.

Zity, i numeri di un successo

"Sempre più utenti si affidano al car sharing di Zity e questo è testimoniato dalla valutazione di oltre il 60% dei nuovi iscritti che hanno premiato i servizi di una flotta full electric con una media di 4,25/5 stelle. Un dato che si aggiunge ai quasi 4 milioni di chilometri percorsi finora, per una media giornaliera di 11.000 km, senza l’utilizzo di carburante" - commenta Thiago Figueira, Direttore Generale di Zity in Italia. 250.000 i noleggi totali nel 2022. Il costo medio del viaggio è di 8.5 euro, con una durata standard di 35 minuti per tratta. Il 15% degli utenti è costituito da giovani universitari milanesi. In tutto si sono risparmiate 500 tonnellate di emissioni di CO2. 30 le persone che lavorano a tempo indeterminato o determinato per l'azienda. L'età media degli "Zityzens" è all'88% compresa tra i 20 e i 39 anni. con il 30% tra i 20 e i 29 anni, 48% di sesso maschile, 24% femminile e 17% non specificato.

