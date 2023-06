Su una Lamborghini a 230 km/h: supercar sequestrata e all'asta

Comprare una Lamborghini Huracán Spyder con tutti i propri risparmi (per una cifra che supera i 400mila euro ) e vedere il proprio sogno svanire subito. Questa è la storia di Shaka Ameen, un meccanico norvegese di 32 anni, che dopo l'acquisto della supercar non potrà più guidarla . Vediamo cosa è succeso.

La nuova legge in Danimarca

Ameen acquista la vettura in Germania e decide di riportarla a casa guidandola. Per arrivare in Norvegia deve passare dalla Danimarca e qui si consuma “il dramma”. Al volante della supercar, l’uomo non riesce a contenere l’emozione e spinge sull’acceleratore, ma nel tratto spagliato. Ameen, infatti, si trova sulla lunga autostrada Hirtshals quando arriva a toccare i 228 km/h di velocità e viene beccato dalla polizia danese. Convinto di cavarsela solo con una multa, il meccanico scopre presto che le cose andranno molto diversamente. A marzo 2022, in Danimarca entra in vigore la legge che punisce il reato di guida spericolata, una legge severa di cui Ameen deve pagare le conseguenze.

Addio alla supercar

L’uomo viene trattenuto in Danimarca e il Tribunale di Hjørring stabilisce per lui il ritiro della patente, la condanna di 20 giorni di carcere e il divieto di tornare in Danimarca per i prossimi sei anni. C’è di più. La polizia danese confisca la Lamborghini che finirà a un’asta giudiziaria, coerentemente con quanto dice il reato di guida spericolata.

Non si fa attendere la protesta del meccanico, che dichiara di non aver mai toccato quella velocità. Il problema per l’uomo, tuttavia, non è rappresentato né dal carcere né dal divieto di andare in Danimarca, piuttosto dal sequestro della Lamborghini: “Confiscare un'auto dal valore di tre milioni di corone è una sanzione troppo dura. Sono un sacco di soldi. Soldi per cui ho lavorato tutta la vita" ha commentato all'emittente danese TV2 Nord.

