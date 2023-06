F1, Marko stuzzica Perez: “In ogni caso sarà in Red Bull più del previsto”

Marko: "Perez? Porte aperte per il successore"

Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni dell’emittente austriaca ORF, ha voluto lanciare una nuova frecciatina nei confronti di Sergio Perez: “Il suo obiettivo iniziale era di stare con noi per due o tre anni, in ogni caso resterà più di quanto previsto, bisogna tenere aperte le opzioni per il successore. Con il pacchetto che ha a disposizione non dovrebbe essere difficile chiudere il 2023 da vice-campione del mondo. Ricciardo? Dopo quel test potremo valutare veramente a che punto è”.