Lascia l'auto a bordo lago senza freno a mano: la vettura finisce in acqua

Certe vacanze sono indimenticabili, alcune per le belle esperienze vissute, altre per imprevisti davvero assurdi. Così come successe poco tempo fa ad una coppietta appartata sulle rive di un canale, stavolta è toccato a un turista chiamare i Vigili del Fuoco perchè la sua auto era finita nelle acque del lago di Misurina.

Il tempo di un caffè...

In questo periodo estivo e caldissimo parcheggiare la propria auto sotto il sole e ritrovarla "infuocata" non è mai piacevole. C'è chi cerca di lasciarla all'ombra, c'è chi in garage, ma c'è anche chi per darle una rinfrescata la lascia... nell'acqua del lago. In realtà questo turista sulle Dolomiti è stato solo sfortunato, perchè la sua vettura è finita accidentalmente nelle fresche acque del lago di Misurina restando quasi totalmente sommersa. Dopo averla parcheggiata in un piazzale per andarsi a prendere un caffè al bar, l'automobile ha comiciato a muoversi anche a causa della lieve pendenza del terreno ed è finita dentro. Ovviamente è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dal personale della sezione speleo alpino fluviale, per trainare fuori il veicolo.

