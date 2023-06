Se l'auto è in sosta, l'aria condizionata accesa è vietata: si rischia la multa

Attenzione a lasciare il climatizzatore in funzione quando si parcheggia l'auto: il rischio è quello di ricevere una multa anche molto alta! Un comportamento molto radicato negli automobilisti è lasciare l'aria condizionata accesa, pur non essendo dentro l'auto, per mantenerla “al fresco”. Adesso, però, le cose cambiano. Il motivo? Si potrebbe incorrere in una sanzione, anche molo salata. Questa contravvenzione ha scatenato molta paura negli italiani, che adesso dovranno stare attenti a non commettere l'infrazione se non vogliono dover pagare un conto alto.