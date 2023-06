Debora Serracchiani perde il controllo del monopattino e sbatte contro un'auto

Piccolo incidente per per Debora Serracchiani, politica ed esponente del Partito Democratico. La deputata, a bordo del monopattino elettrico, subito un incidente a Lignano Sabbiadoro, in provinca di Udine, sabato 24 giugno. La politica, come dice lei stessa, ha perso il controllo del mezzo, finendo dritta sul cofano di un'auto che stava passando.