F1, la Ferrari porta novità in Austria: test del nuovo fondo a Fiorano

ROMA – Nella forma è solo un “filming day”, ovvero un evento commerciale organizzato per scopi promozionali. Nella sostanza, per i beninformati, i 100 chilometri su pista previsti a Fiorano saranno invece un test che la Ferrari effettuerà per sondare le modifiche all’assetto della monoposto in vista del Gran Premio d’Austria, in programma il prossimo week-end ( 30 giugno-2 luglio). Una pista dove, ironia della sorte, la Rossa ha conquistato il suo ultimo successo, esattamente un anno fa.