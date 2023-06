Williams nella storia F1: il traguardo record di GP e la livrea speciale

ROMA – La Formula 1 è pronta per tornare in pista dopo un weekend di pausa e per disputare il Gran Premio d’Austria 2023. Nonostante si debba ancora correre allo Spielberg, la Williams sta già pensando agli appuntamenti in Gran Bretagna e Ungheria, quando mostrerà delle speciali livree per celebrare gli 800 GP del team. Sarà anche l’occasione per ricordare la figura di Frank Williams, scomparso quasi due anni fa. Inoltre, esclusivamente per il GP di Gran Bretagna, l’ambasciatore del team, Jenson Button, percorrerà alcuni giri dimostrativi al volante della FW14B. Ci sarà anche una fan zone nel cuore di Londra, a Piccadilly Circus, dove i tifosi potranno incontrare Alexander Albon e Logan Sargeant.