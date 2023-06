F1, Verstappen ha paura del meteo: “In Austria possibile confusione”

ROMA - E' tutto pronto per il Gran Premio d'Austria 2023 di Formula 1, che andrà in scena durante questo weekend sulla pista dello Spielberg. Per la Red Bull sarà la gara di casa, un appuntamento molto importante che ovviamente non bisognerà fallire. Considerato il dominio di Max Verstappen durante tutta la stagione, è facile prevedere un successo dell'olandese. Quest'ultitmo, però, preferisce essere molto cauto, soprattutto per quanto riguarda le possibili ed incerte condizioni meteorologiche.