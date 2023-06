Ferrari, Vasseur: A Spielberg come a Montreal. Tanto lavoro al simulatore

ROMA - Archiviata la gara in Canada, la Formula 1 fa tappa allo Spielberg per il Gran Premio d'Austria 2023 . Il circuito ovviamente favorisce i padroni di casa della Red Bull e il due volte campione del mondo Max Verstappen, ma le Ferrari sono pronte a stupire, con l'obiettivo di fare un ulteriore step in avanti dopo le buone indicazioni riscontrate a Montreal. Il team principal Frederic Vasseur è consapevole delle insidie del tracciato , sul quale verrà disputata anche la sprint race, e per questo motivo ha fatto svolgere un particolare lavoro a Charles Leclerc e Carlos Sainz .

Vasseur: "Vogliamo weekend lineare"

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, a pochi giorni dal Gran Premio d'Austria, ha parlato al sito ufficiale della scuderia: "Torniamo in Europa con alcuni circuiti che sono ormai un classico del calendario, a cominciare da Austria e Gran Bretagna. A Spielberg affronteremo il secondo weekend Sprint della stagione il che significa che squadre e piloti andranno in qualifica con appena un’ora di prove libere all’attivo. Per questo abbiamo fatto un lavoro particolarmente intenso al simulatore per arrivare preparati al meglio in Austria. Vogliamo avere un fine settimana lineare dal venerdì alla domenica, solo così potremo ottenere un buon risultato".