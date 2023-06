Valentino Rossi all'assalto della 24 Ore di Spa

TORINO - Con gli allievi della sua VR46 Academy in vacanza, Valentino Rossi torna in pista a far sul serio. Sulle quattro ruote, la sua seconda vita da pilota. A tre settimane dalla trionfale esperienza di Le Mans, dove il Dottore ha conquistato la sua prima vittoria con le auto nella Road to Le Mans, la gara che introduce sale mitica 24 Ore, l’otto volte campione del mondo delle moto affronta il quarto appuntamento del GT World Challenge Europe con la sua nuova BMW M4 GT3 del team WRT.

E si tratta proprio di una 24 Ore, la seconda per fama dopo la Le Mans: quella di Spa, in Belgio. Circuito mozzafiato, mitico, che Valentino affronterà insieme al brasiliano Augusto Farfus e al belga Maxime Martin, compagni di avventura nelle gare endurance finora non proprio fortunate nel campionato GT (ritiro a Monza, 8° posto al Paul Richard), mentre nella Sprint Cup è arrivato il podio (2° in gara-2) a Brands-Hatch.