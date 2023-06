F1, l’analisi della Pirelli: “In Austria gomme sotto stress. E occhio al meteo”

ROMA – Il circuito austriaco del Red Bull Ring si prepara a dare non poca sofferenza agli pneumatici che Pirelli porterà in dote dei piloti al prossimo appuntamento del mondiale Formula 1. Lo rivela con estrema lucidità Mario Isola, numero uno del settore sport del fornitore ufficiale del Circus, analizzando le insidie della pista austriaca: “Si tratta di una pista nella quale gli pneumatici non hanno tregua – spiega - le vetture percorrono le dieci curve del tracciato in un tempo leggermente superiore al minuto, e i pochi rettilinei non permettono alle gomme di riposarsi".