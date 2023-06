Calendario Pirelli: ecco chi è il fotografo di The Call 2024

Il Calendario Pirelli 2024 sarà firmato da Prince Gyasi , fotografo ghanese, nato nel 1995 ad Accra, che realizzerà un vero e proprio inno all’Africa . Sono tutti di colore, infatti, i protagonisti del Cinquantesimo Calendario Pirelli, artisti, attori, e personaggi famosi in tutto il mondo.

Chi è Prince Gyasi

Gyasi, artista visivo autodidatta che ha scattato le sue prime fotografie, a soli 16 anni, con un vecchio iPhone, ha dichiarato di essere «onorato di avere avuto da Pirelli l’opportunità di esprimere sul Calendario i miei pensieri, i miei sentimenti e le mie emozioni. Essere il primo artista africano e di colore a firmare il Calendario mi ha dato l’opportunità di illustrare alcune persone che mi hanno ispirato da ragazzo e anche da adulto».

E, ricordando quanto per lui siano importanti il fatto di rappresentare un popolo e la sua cultura, spiega con orgoglio che parte del Calendario sarà realizzata in Ghana, oltre che a New York e a Londra. Dal canto suo, Pirelli dichiara che, essendo stata sempre attenta all’evoluzione del linguaggio fotografico, ha trovato"negli scatti del giovane artista Prince Gyasi un nuovo linguaggio che trasmette energia positiva e potenti messaggi" che si rivolgono alle nuove generazioni.