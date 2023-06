Robert Downey Jr. e le auto d'epoca: la sua passione diventa un programma tv

Robert Downey Jr è tornato in tutti gli schermi. Stavolta non è sul set di Iron Man ma insieme alle sue auto d'epoca, di cui è un grande appassionato, nel programma "Autovetture Straordinarie con Robert Downey Jr.". Ieri la prima puntata disponibile in esclusiva in streaming su Discovery+ e prodotto in collaborazione tra il Team Downey e la Boat Rocker's Matador Content, di Warner Bros.