F1, libere in Austria: Verstappen subito avanti ma le Ferrari sono ad un passo

SPIELBERG (AUSTRIA) – Due ottime Ferrari tengono il passo della Red Bull di Max Verstappen, che chiude al comando l’unica sessione di prove libere in programma nel GP d’Austria, al termine di una vera e propria battaglia. In più di un’occasione Charles Leclerc, prima, e Carlos Sainz, poi, sono stati al comando della classifica parziale, per poi venire scalzati dal primo posto dal campione del mondo in carica. Ma la distanza, tempi alla mano, è minima, e le sensazioni sono più che positive in vista delle qualifiche del tardo pomeriggio.