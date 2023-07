Diretta Sprint F1 GP Austria 2023: dove vederla in tv

SPIELBERG - Tutto è pronto per il Gran Premio d'Austria, valido come decimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Si corre sulla pista di Spielberg, tra lunghi rettilinei e frenate improvvise; le qualifiche del venerdì ha visto una Ferrari in forma, con Charles Leclerc e Carlos Sainz capaci di mettersi subito alle spalle del solito Max Verstappen. La Sprint Shootout è in programma sabato 1 luglio alle ore 12, mentre la Sprint prenderà il via alle 16:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita la Sprint Shootout dalle 17:30 e la Sprint dalle 19:05.