Ferrari punita, Red Bull no: l'impeding di Leclerc e Verstappen è un caso!

SPIELBERG - Charles Leclerc è stato penalizzato per un episodio accaduto nella Sprint Shootout del GP d'Austria , valutato come impeding ai danni di Oscar Piastri . Il pilota della Ferrari , nel corso del Q1, stava rientrando in pitlane proprio nel corso del giro veloce del pilota della McLaren, che ha dovuto rallentare e deviare la traiettoria per schivare il monegasco. Un episodio subito notato dalla direzione gara, che aveva chiamato a colloquio le parti in causa, per poi procedere alla penalità: ecco quindi che Leclerc, in vista della Sprint, partirà nono e non più sesto. Un episodio destinato a far discutere, perché dalle immagini si vede come Leclerc avesse già imboccato la via dei box, e non potesse smaterializzarsi; lo stupore è poi dovuto a quanto avvenuto nella giornata di venerdì con Max Verstappen , che invece procedeva a rilento in traiettoria, danneggiando Kevin Magnussen. Manovra che, però, non ha richiesto ulteriori interventi da parte della direzione gara , dopo una revisione dei dati da parte di quest'ultima.

Leclerc-Verstappen, valutazioni diverse ed errore del muretto Ferrari

Per capire i motivi delle diverse decisioni, quindi, bisogna necessariamente affidarsi alle parole indicate dagli steward nei due comunicati in oggetto. In particolare, nel caso di Leclerc si evidenzia il danno procurato a Piastri (che ha perso circa mezzo secondo nel mini-settore che comprende curva 9) e una situazione che poteva essere evitata, anche se la stessa non è da imputare completamente a Leclerc. Si cita, infatti, l'errore di comunicazione del muretto: l'ultima comunicazione è arrivata in prossimità di curva 4 ("Piastri a 6 secondi"), e lo stesso monegasco ha sottolineato come avrebbe potuto agire prima, se solo fosse stato avvisato. Da questo punto di vista, l'episodio appare inattaccabile: pesante la mancata comunicazione dai box Ferrari.

Ciò non toglie che la mancata penalità su Verstappen faccia comunque discutere: nonostante l'olandese fosse chiaramente in traiettoria nei pressi di curva-1, infatti, per gli steward la penalità non era da infliggere in quanto Magnussen non ha rallentato per evitare il contatto con il campione della Red Bull, ma, piuttosto, come conseguenza di un tocco sul cordolo che ne ha provocato una decisa perdita di velocità. Piccola sbandata per la quale il danese non ha avuto bisogno di attuare una manovra di "evitamento" della Red Bull di Verstappen.