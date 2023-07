Ferrari, Sainz 3° dietro le Red Bull nella Sprint Austria. Leclerc lontano

SPIELBERG - Max Verstappen si impone nella Sprint del Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Vittoria in solitaria per l'olandese della Red Bull, che termina con oltre 20" di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez. Terzo posto per Carlos Sainz, che per la prima volta in stagione chiude sul podio, anche se si tratta "solo" di una Sprint. Lontanissimo l'altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, che nonostante l'azzardo della gomma da asciutto su tracciato bagnato, non riesce a portare a casa punti, confermando un sabato complicato. Qualche battibecco tra Verstappen e Perez in avvio di gara, con il messicano che ha portato sull'erba il campione del mondo, il quale ha risposto portando largo Checo.