Leclerc: "Ferrari, è colpa mia: non ho feeling, sempre dal lato sbagliato"

SPIELBERG - Charles Leclerc è visibilmente amareggiato ai microfoni di Sky Sport, al termine della Sprint del Gran Premio d'Austria che lo ha visto chiudere al 12° posto, quindi ben lontano dai punti e soprattutto mai competitivo su una pista inizialmente bagnata e che è andata progressivamente ad asciugarsi. Il monegasco della Ferrari spiega che il risultato negativo è "colpa del meteo, e colpa mia. È molto semplice la risposta. Non sono al livello che vorrei in queste condizioni: appena la pista è metà asciutta e metà bagnata, non sono da nessuna parte. Non ho feeling con la macchina, faccio tantissima fatica. Non ci sono scuse, devo migliorare in queste situazioni". Condizioni meteo che solitamente non capitano molto, nel corso della stagione, ma che "ora abbiamo trovato in tre weekend di fila e inizia a far male. Bisogna migliorare, ci stiamo lavorando, ma sembra sempre che siamo dal lato sbagliato di quello che bisogna fare. Così perdo confidenza con la macchina e il passo non c’è".