Red Bull, bufera Verstappen-Perez in pista e radio: "Ma che problemi hai?"

SPIELBERG - Tensione in casa Red Bull nel corso dei primi metri della Sprint valida per il Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento del mondiale di F1. Sergio Perez parte bene e riesce a strappare la prima posizione a Max Verstappen, ma è nella salita di curva-2 e verso curva-3 che i due arrivano anche al corpo a corpo: Checo chiude il campione del mondo fino a portarlo sull'erba, ma il secondo risponde prontamente con una staccata decisamente profonda, portando il compagno di fatto fuori pista. Volano anche parole pesanti nei team radio, con Verstappen che ha detto "Mi ha buttato fuori!", mentre nell'episodio successivo Perez si è chiesto "Ma che problemi ha Max?". Insomma, decisamente parole poco dolci tra i due compagni di squadra, con Verstappen che è andato a vincere con oltre 20" di vantaggio su Perez. Il tutto, poi, in una giornata che ha visto le pesanti polemiche nei confronti di Verstappen e della direzione gara, per il diverso trattamento tra Max e Charles Leclerc.