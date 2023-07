Ferrari a due volti in Austria, Vasseur: Sainz solido, Leclerc ha sofferto

SPIELBERG - È una Ferrari a due volti, quella che si è vista nel sabato di Sprint del Gran Premio d'Austria: per un Carlos Sainz che si è dimostrato efficace in condizioni miste, conquistando il primo podio stagionale, infatti, c'è un Charles Leclerc che ha faticato terribilmente, tanto da chiudere in dodicesima posizione. E proprio su questa dicotomia si basa anche l'analisi di Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport: "Sainz ha offerto una prestazione solida, facendo risultato sia in qualifica che nella Sprint. Penso fosse addirittura più veloce di Perez, per cui secondo me avrà la sua possibilità anche in gara. Leclerc, invece, ha sofferto molto queste condizioni di pista, l'importante ora è che volti pagina e si concentri su domani, dove speriamo che possa ritrovare il feeling del venerdì".