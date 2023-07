Ferrari, Sainz polemico in Austria: "Aiuto la squadra e mi penalizzano"

SPIELBERG - Carlos Sainz è insoddisfatto del quarto posto nel Gran Premio d'Austria , decimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota spagnolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dice la sua sull'episodio a inizio gara che ha visto il muretto Ferrari ordinargli di non superare Charles Leclerc . Una scelta che, oltre a limitare l'iberico in pista, lo ha fatto rientrare dietro al monegasco per la prima sosta : "Mi sentivo molto bene, volevo vedere cosa si poteva fare - le sue parole -. Ho fatto lavoro di squadra. E' frustrante che quando fai lavoro di squadra poi arriva una sosta che ti penalizza ".

Il commento di Leclerc

Secondo posto e umore decisamente diverso per Charles Leclerc: "Sono contento di essere sul podio, gli aggiornamenti che abbiamo fatto sulla macchina mi fanno essere più a mio agio - il commento del monegasco -. Questa è una buona cosa per il futuro. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale anticipando questi upgrade. Ma c’è ancora lavoro da fare, perché chiaramente Max e Checo avevano un altro passo. Al via ho cercato di passare Max, anche se sapevo che sarebbe stato difficile tenere la testa sul lungo periodo. Ci ho provato, ma non è stato sufficiente. Mi fa piacere essere tornato a podio, specialmente dopo le ultime gare".