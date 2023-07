F1, Hamilton deluso: "Non mi aspettavo di essere così lento"

Hamilton: "La macchina non andava"

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, al termine del Gran Premio d'Austria 2023, ha mostrato tutta la propria delusione dicendosi sorpreso della brutta prova: "Non mi aspettavo di essere così lento, la macchina non andava e non sappiamo ancora per quale motivo. Le nostre prestazioni di questo weekend sono state una sorpresa in negativo. La pista ha evidenziato diverse aree nelle quali dovremo cercare di migliorare. Ho fatto molta fatica in alcune curve, in particolar modo alla dieci".