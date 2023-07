Ferrari, Sainz ironizza sulla penalità in Austria: "Ben fatto"

ROMA - Il Gran Premio d'Austria 2023 di Formula 1 si è protratto ben oltre le normali tempistiche di una gara a causa delle numerose penalità che sono state inflitte nella serata di ieri a diversi piloti, colpevoli di aver superato troppe volte i track limits warning. Una situazione che probabilmente avrebbero potuto gestire in maniera migliore e che alla fine ha penalizzato anche Carlos Sainz . Il pilota della Ferrari , giunto sul traguardo in quarta posizione, è stato retrocesso in sesta dopo una penalità di ulteriori 10 secondi.

Sainz e l'ironia sui social

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha vissuto un fine settimana dalle mille emozione sul tracciato dello Spielberg, passando dalla gioia per il terzo posto nella sprint race alla frustrazione per il podio sfumato nella gara della domenica. Lo spagnolo, infatti, non ha raggiunto il terzo posto anche a causa di un mancato sorpasso nei confronti del compagno di box Charles Leclerc sui ordine di scuderia. In serata poi è arrivata anche la penalità di 10 secondi, che gli è costata il quarto posto e Sainz ha deciso di prenderla con filosofia, commentando in maniera ironica sotto il nuovo ordine di arrivo pubblicato su Instagram dalla F1: "Ben fatto".