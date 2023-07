F1, nuovo regolamento: guerra Mercedes-Red Bull. Dove sarà la Ferrari?

F1, Mercedes e Red Bull ai ferri corti

“Dovremmo prestare con urgenza attenzione al rapporto tra potenza prodotta dal motore a scoppio e potenza elettrica – aveva detto Horner commentanto le nuove unità - non possiamo permetterci di perdere questo tipo di sfida, con i piloti che scalano marcia in rettilineo per ricaricare le batterie. Non ci sarà effetto scia, non ci sarà il DRS, va fatto prima che sia troppo tardi, per evitare di creare un Frankenstein tecnico”. Non si è affatta attendere la replica, secca, di Toto Wolff, lato Mercedes. “La verità è che Horner ha paura che il suo programma per lo sviluppo dei motori non stia andando come previsto – ha punzecchiato il team principal della scuderia tedesca - ma non si torna indietro di nulla, segnatevelo. Sono anni che lavoriamo a queste modifiche, ci sono grande marchi come Audi e Honda che si sono convinti a entrare o tornare in F1. Pensate davvero che in questo sport non siamo in grado di produrre tali innovazioni su telaio e motore che evitino ai piloti di dover scalare marcia in rettilineo? Non è realistico”. Sulla vicenda, al momento, la Ferrari non si è gettata nella mischia. Non con questi toni almeno.