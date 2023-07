Vandalo ma per una buona causa: chi imbratta le auto mal parcheggiate?

Incredibile come riesca alla luce del giorno a mettere in atto il suo piano senza mai essere visto. Roma è una città viva e piena di gente per le strade dalle prime ore della mattina fino a tarda notte, eppure chi sta vandalizzando le auto parcheggiate male in giro per la Capitale è ancora da capire. Il ricercato è un individuo che prende di mira le autovetture in sosta in modo irregolare, in doppia fila, sulle strisce pedonali o nelle aree riservate ai disabili e ci disegna sulla fiancata con la bomboletta spray la scritta "Free Park".