Spettatori travolti da un'auto: paura al Rally Transchaco

Scene di panico si sono viste in Paraguay al rally Transchaco che si è tenuto domenica 2 luglio. Una vettura in gara ha infatti travolto la folla mentre sfrecciava a tutto gas a causa di alcuni fan che avevano invaso la pista per scattare alcune foto e registrare dei video. Gli organizzatori dell'evento ora dovranno spiegare il motivo delle lacune nella sicurezza.

Il comunicato

La scuderia Torres Competicion, a seguido del grave accaduto ha diramato una nota ufficiale: “A nome di tutto il team Torres Competición, ci rammarichiamo per quanto accaduto ieri. L'equipaggio, grazie a Dio, è rimasto illeso. Siamo in contatto con le persone colpite, che erano due. Se ce ne sono altre colpite, siamo pienamente disponibili a fare quanto ci è possibile. Restiamo a disposizione delle autorità e ringraziamo in anticipo tutte le persone che ci sostengono. Ripudiamo totalmente la mancanza di sicurezza all'interno del percorso ed esortiamo i fan a prendersi cura della propria vita. Prendiamoci cura di questo sport che ci rende così felici, un video non vale più della tua vita". Sono stati tre i feriti, di cui uno portato in ospedale.

