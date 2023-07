F1 e il dominio Red Bull, la FIA: “È loro momento, non si può intervenire”

ROMA – C’è stata la McLaren di Senna , la Ferrari di Schumacher , la prima Red Bull di Vettel, c’è stato lo strapotere di Hamilton e della Mercedes e ancora il ritorno della Red Bull di oggi, quella del campione del mondo in carica, Max Verstappen . Negli ultimi decenni, seppure a fasi alterne, la Formula 1 ha donato ai suoi spettatori i cosiddetti “cicli”, periodi in cui un team, e quasi sempre un pilota, dominano le classifiche del Circus ripetendosi di anno in anno. Fenomeno che, sostengono gli organizzatori, rischia di appiattire un po’ lo spettacolo, ma nei confronti del quale, per il numero uno della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), Ben Sulayerm , non c’è nulla da fare.

F1, La FIA sul dominio Red Bull: “Sbagliato fermare i migliori”

In un’intervista rilasciata all’agenzia Associated Press, il patron della FIA ha spiegato come “Anche nel passato ci siano stati momenti del genere. Vogliamo parlare del dominio della Mercedes? E’ stato un bene o un male? Ora è il momento di Verstappen e della Red Bull. Cosa facciamo, puniamo il ragazzo che è stato bravo? No, andiamo a far sì che anche gli altri team siano bravi. Nessuno impedisce alle altre squadre di essere migliori. Non possiamo punire le persone che sono state le migliori, quelle che si sono impegnate di più. Non è giusto“.