Se vuoi guidare una Tesla, Elon Musk ti paga per testare i suoi modelli

Acquistare una Tesla è ancora un privilegio per chi ha a disposizione un bel gruzzolo di soldi. I modelli di Elon Musk non sono proprio economici, ma non è più necessario comprarne una per provare l'ebbrezza di guidarla. Almeno per i tre mesi estivi infatti l'azienda cerca nuovi conducenti che possano "testare" i suoi modelli.

I requisiti per candidarsi

Seppur l'imprenditore miliardario ha recentemente annunciato che entro il 2023 arriveranno le sue prime auto completamente autonome, senza necessità di alcun intervento umano, a quanto pare per sperimentarne il giusto funzionamento c'è ancora bisogno della risorsa umana piuttosto che dell'intelligenza artificiale. Nel corso dell'estate ci sarà quindi bisogno di nuovi conducenti che aiutino "a raccogliere dati di alta qualità per migliorare le prestazioni dei veicoli". Musk sta cercando decine di "Seasonal Vehicle Operators", cioè conducenti stagionali, con una durata di contratto di 3 mesi. Come si può diventare un conducente Tesla? Basta non aver avuto incidenti precedenti, guidare in modo sicuro e possedere una patente di guida da almeno quattro anni. Le selezioni si svolgeranno negli Stati Uniti e in Canada e la paga è tra i 20 e i 29 dollari l'ora.

