F1, sorpresa Silverstone: un nuovo team accanto al box Ferrari?

F1, a Silverstone via alle riprese di “Apex”

E saranno proprio loro due ad interpretare i ruoli di Sonny Hayes e Joshua Pearce, che saranno, appunto, i due piloti del team Apex GP, impegnato nel campionato del mondo di Formula 1. Al film, diretto da “Mr. Top Gun Maverick” Joseph Kosinski, ha preso parte, in qualità di consulente per la sceneggiatura e co-produttore, anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Le riprese in pista verranno effettuate soltanto durante la gara in programma nel Regno Unito.