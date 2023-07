Maxi rimozione per le strade di Napoli: sparite anche le auto dello scudetto

Napoli, decine di auto vandalizzate al Maradona dopo il pareggio con la Salernitana

La maxi operazione è avvenuta nella giornata di ieri 5 luglio, condotta dall'Unità Operativa Stella nel quartiere di San Carlo all'Arena. In totale sono state 21 le auto portate via, tra via Genovesi, via Nicolini, via Santi Giovanni e Paolo, via Gussone e via Marco Aurelio Severino. A "spiccare" sono state soprattutto due vetture dipinte d'azzurro utilizzate dai tifosi partenopei per festeggiare l'impresa della squadra di Spalletti. Rimozione e non solo: gli agenti hanno anche provveduto a sanzionare sei automobili parcheggiate irregolarmente sul marciapiede. Una giornata di duro lavoro per le Forze dell'Ordine di Napoli che hanno "ripulito" le strade e punito in modo esemplare i trasgressori.

