Cadillac in F1, Warren scalda i motori: "La Fia sa, tutto pronto"

ROMA – Entra nel vivo l’ingresso del tandem Cadillac-Andretti nel mondiale di Formula 1 . Il binomio tra la celebre famiglia italiana, da sempre vicina al mondo dei motori, e lo storico marchio del gruppo General Motors , da tempo aveva manifestato il suo interesse per entrare a far parte del Circus. Un interesse che ora attende il nullaosta della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), atteso per il prossimo 15 luglio.

Cadillac in F1, Warren: “Contiamo di entrare nel 2025”

A rivelare gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra le parti è stato Eric Warren, direttore esecutivo del settore competizioni di General Motors, intervistato dall’emittente americana Nbc: “Siamo in contatto costante con Formula One Group – ha detto – e il processo è tutt’ora in corso. Non sarà facile, ma da parte nostra saremmo pronti ad entrare in Formula 1 già dalla stagione 2025, obiettivo per il quale stiamo lavorando sodo con la famiglia Andretti da tempo. Non abbiamo intenzione di perdere nemmeno un secondo, e speriamo di ricevere una risposta positiva già alla metà di questo mese. Credo che la presenza di un marchio come Cadillac in Formula 1 sia quasi fisiologica”.