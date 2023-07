F1, Leclerc: “Da Spagna Ferrari su direzione giusta ma Red Bull troppo avanti”

ROMA – “In questo momento la Red Bull è troppo avanti, a tutti. E una pista come questa, a Silverstone, potrebbe mettere ancor di più in evidenza le nostre debolezze”. Non si nasconde dietro giustificazioni di maniera Charles Leclerc, che nella press conference che apre il week-end inglese di Silverstone ammette, senza troppi fronzoli, come per la Ferrari potrebbe prospettarsi un altro fine settimana di grande fatica.