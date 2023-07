F1, Hamilton: Rinnovo contratto Mercedes? Fiducia, prestazioni non contano

F1, Hamilton: “Con Mercedes totale armonia”

“Il dialogo con la Mercedes è sereno e tranquillo, senza alcuna pressione di sorta – ha spiegato il 7 volte campione del mondo - ho un contratto fino alla fine della stagione, ed entro quella data la trattativa su un eventuale rinnovo sarà conclusa, indipendentemente dalle mie prestazioni in pista, che in alcun modo andranno ad influire sull’esito di questo percorso. Ora siamo concentrati sulla gara, e su questa pista che per noi è la migliore come caratteristiche. Portiamo un piccolo aggiornamento tecnico, non un pacchetto enorme ma comunque un piccolo passo verso una maggiore competitività”.