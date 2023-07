Libere 1 Silverstone, Red Bull vola ma sola: Ferrari studia passo gara

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – E’ una prima sessione di prove libere in “stile calcio” quella vista in terra inglese. Tra i team di vertice, infatti, soltanto le Red Bull sembrano voler aggredire tracciato e cronometro: e infatti Verstappen e Perez chiudono rispettivamente primo e secondo. Ma sono i cronometraggi a rivelare una fase di grande strategia: sia in casa Mercedes sia in casa Ferrari, infatti, si adottano scelte prudenti, quasi a testare monoposto, gomme e circuito in vista di qualifiche. Ma soprattutto, per quanto riguarda le Rosse di Leclerc (quinto) e Sainz (settimo), a voler provare il passo gara.