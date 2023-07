Stellantis "mira" le terre rare: firmato l'accordo con NioCorp

Stellantis e NioCorp Developments hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisto di terre rare . al fine di supportare l'impegno del Gruppo nel creare catene di approvvigionamento resilienti e raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2038. Il contratto contribuirà ad accelerare il progresso di NioCorp verso la produzione commerciale di ossidi magnetici di terre rare negli Stati Uniti.

In Francia prima fabbrica Acc di batterie per le auto elettriche

Nel futuro un nuovo accordo

L'accordo sottoscritto oggi stabilisce un contratto di acquisto decennale per quantità specifiche di ossido di neodimio-praseodimio, ossido di disprosio e ossido di terbio, che NioCorp prevede di produrre tramite il Progetto Elk Creek Critical Minerals. Quest'ultimo si trova nella regione sudorientale del Nebraska e rappresenta una promessa per l'approvvigionamento locale di terre rare, ma richiede finanziamenti adeguati per la sua realizzazione.

L'entità finale delle forniture sarà definita nel futuro accordo definitivo. Attualmente, non sono state ancora condotte analisi economiche complete sulle risorse minerarie di terre rare, ulteriori studi saranno quindi necessari per valutare tutti i fattori rilevanti e determinare se l'estrazione di terre rare sarà giustificata dal punto di vista economico e sostenibile a lungo termine.

E-fuel, Stellantis al lavoro sui carburanti sintetici per tagliare la CO2