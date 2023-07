F1 Leclerc, clamoroso imprevisto: principio d’incendio sulla sua Ferrari

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – Clamoroso inconveniente tecnico al box Ferrari, sul principio della seconda sessione di prove libere a Silverstone, in Gran Bretagna. Nel momento in cui i tecnici del box del Cavallino hanno tentato di mettere in moto la monoposto di Charles Leclerc, per consentirgli l’ingresso in pista, un improvviso e non meglio identificato problema elettrico ha scatenato un principio d’incendio che ha costretto l’intero staff del pilota a smontare quasi tutta la vettura per trovare l’origine del guasto. Al momento Leclerc non è ancora sceso in pista per il primo giro di prova, quando il cronometro della FP2 scorre inesorabile verso la fine della sessione.