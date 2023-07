FP2 Silverstone, incendio ferma Leclerc ai box. Sainz 2° dietro Verstappen

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – Seconda sessione di prove libere senza Charles Leclerc a Silverstone. Il pilota della Ferrari è rimasto per tutta la FP2 ai box a causa di un principio d’incendio sulla sua monoposto, che ha costretto i tecnici ad un lavoro certosino per scoprire l’origine del guasto. In pista, intanto, si assiste all’ennesima grande prova di Max Verstappen, che dopo aver chiuso al comando la FP1 resta primo anche in FP2. Da registrare, però, l’ottima prestazione di Carlos Sainz, che tiene il passo e chiude al secondo posto. Più distanziate le Mercedes, nonostante il buon passo gara.