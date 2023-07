Diretta qualifiche F1 GP Gran Bretagna 2023: dove vederle in tv

SILVERSTONE - Tutto è pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna, valido come undicesimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Dopo il weekend di Spielberg, in cui è andata in scena la seconda Sprint stagionale, si torna al formato classico con le qualifiche sul circuito di Silverstone. Scenario che vede ancora in Max Verstappen l'uomo da battere, ma arrivano buoni segnali dalla Ferrari di Carlos Sainz; Charles Lecerc, invece, è stato colto da un imprevisto pesante il venerdì, con tanto di principio di incendio. La terza sessione di prove libere del GP è in programma sabato 8 luglio alle ore 12:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e NOW, mentre su TV8 verrà proposta la differita delle qualifiche dalle 19:40.