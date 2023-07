Ferrari, speranza Silverstone: Leclerc comanda le FP3, top nel giro secco

SILVERSTONE - Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nelle FP3 di Silverstone, terza e ultima sessione di libere nell'undicesimo round stagionale. Il monegasco della Ferrari è sceso in pista dopo aver passato l'intera FP2 ai box per un problema tecnico, e ha fermato il cronometro in 1:27.419, dando un segnale importante sulla capacità della Rossa sul giro secco. Non è stato provato, però, il passo gara in condizioni di asciutto, e quindi in tal senso mancano riferimenti. A metà sessione è sopraggiunta la pioggia a sparigliare le carte: in condizioni di bagnato, con gomme intermedie, Max Verstappen è stato nettamente il più veloce. Tornando ai tempi della sessione, 2° Alexander Albon con Fernando Alonso 3°, mentre Carlos Sainz ha concluso in 6° posizione a oltre mezzo secondo di distacco. Appuntamento alle 16 con le qualifiche di Silverstone.