6 Ore di Monza, Ferrari sfiora la pole position: #50 battuta dalla Toyota

MONZA - È di nuovo un testa a testa serratissimo tra la Ferrari e la Toyota nel WEC, il campionato di endurance che vede in corso la tappa della 6 Ore di Monza: sul tracciato brianzolo, è la Toyota #7 con Kamui Kobayashi a prendersi la pole position, battendo di soli 17 millesimi l'ottimo Antonio Fuoco, alla guida della Ferrari #50. Dalla sesta casella, invece, la #51 guidata da Antonio Giovinazzi, che dopo il trionfo di Le Mans circa un mese fa, è apparso non troppo brillante proprio nei momenti decisivi della sessione. Tutto pronto, quindi, per vivere un'altra tappa di passione nella giornata di domani, con la gara che inizierà alle 12:30.