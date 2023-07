Silverstone, flop Ferrari in qualifica: pole Verstappen, poi le McLaren

SILVERSTONE - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, undicesima tappa del mondiale di F1. Ancora una volta sarà quindi il pilota della Red Bull a scattare dalla prima casella nella gara di domani, ma a colpire è soprattutto il flop della Ferrari, che si ritrova scavalcata perfino dalla McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri, infatti, hanno strappato rispettivamente il secondo e il terzo tempo, e partiranno quindi clamorosamente davanti a Charles Leclerc, che chiuderà la seconda fila, e Carlos Sainz, che invece aprirà la terza. Da sottolineare, poi, un altro sabato da dimenticare per Sergio Perez, rimasto escluso ancora una volta in Q1, condizionata dal caos che ha portato anche al litigio via radio tra Leclerc e Sainz.