Ferrari, Leclerc tra sorprese e obiettivi: “Almeno il secondo posto”

SILVERSTONE - Charles Leclerc partirà dalla seconda fila nella gara di Silverstone dopo aver conquistato il quarto posto in qualifica: risultato che sicuramente non soddisfa il monegasco della Ferrari, il quale ha però trovato risposte importanti dopo il venerdì caratterizzato dal problema che gli ha impedito di prendere parte alla seconda sessione di libere. Un problema che gli ha impedito di testare il passo gara. Sul tema, ai microfoni di Sky Sport, Leclerc non ha nascosto le incognite ma ha comunque suonato la carica per la rimonta: "L’obiettivo è almeno il secondo posto. Sappiamo che le Mercedes vanno molto forte in gara, mentre ci sono molti più punti di domanda sulle McLaren perché non ci aspettavamo che andassero così forte in qualifica. Mi hanno sorpreso, ma ora bisogna vedere il loro passo gara. Per quanto mi riguarda, invece, non ho ancora le risposte".